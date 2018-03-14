У самолета Smartlynx в небе над Таллинном отказали оба двигателя

На данный момент центр исследования в области безопасности (OJK) просмотрел бортовые записи самолета Smartlynx, попавшего 28 февраля в аварию в Таллиннском аэропорту, в дальнейшем расследование сфокусируется на системе управления самолетом.

OJK сообщил, опираясь на полученную информацию, что в 12.02 часов 28 февраля Smartlynx Airlines Estonia Airbus A-320-214 стартовал в Таллиннском аэропорту для проведения тренировочных полетов. На борту находились капитан-инструктор, второй пилот, четверо стажеров и инспектор департамента авиации. В ходе тренировочного полета выполнялись конвейерные посадки.

В 17.04 после успешного приближения к взлетно-посадочной полосе самолет не смог вновь набрать высоту. Самолет не реагировал на команды, потерял высоту и столкнулся с взлетно-посадочной полосой вблизи ее окончания. Во время столкновения двигатели соприкоснулись с полосой и люки шасси оказались повреждены, отмечает OJK.

После столкновения с землей самолет вновь набрал высоту, пилотам удалось стабилизировать его и повернуть, чтобы приземлиться на пути номер 26. После поворота остановились оба двигателя самолета.

Пилот передал сигнал об экстренной посадке и получил соответствующее разрешение. Самолет приземлился в 17.11 примерно в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы и остановился в 15 метрах на юг от полосы.

Во время посадки были разбиты все шасси. Инструктор и один из стажеров получили во время аварии легкие травмы.