Миллионы гниют: старые поезда Edelaraudtee никому не нужны?

Понятно, что просто так Edelaraudtee дела не оставило. Суды, в которые были поданы иски о признании решения государства незаконным и о выплате возмещения в размере 2,1 миллиона евро, продолжаются до сих пор. С переменным успехом: то выигрывает государство, то железнодорожники.

Компания потеряла на этом решении государства многое, если не все. Не была получена предполагаемая прибыль, потерян коллектив, еще большей головной болью стал подвижной состав, который частично был обновлен перед самой катастрофой, поскольку фирма намеревалась работать и дальше, вероятно, зная, как сильно перевозки пассажиров именно по железной дороге планируется расширить в ближайшие годы.

Edelaraudtee - это не государственное, а частное предприятие. ФОТО: Архив читателя.

А на днях в редакцию Rus.Postimees обратился возмущенный до предела читатель. Он уже несколько лет пытается найти правду и наказать тех вредителей, которые лишают государство миллионов евро. Он несколько запутался в ситуации, но оказался прав по сути. По его словам, несколько лет назад тогдашний министр экономики Юхан Партс рассказывал всем, что невостребованные поезда Edelaraudtee готовы оторвать с руками и ногами в Латвии, а значит, есть возможность заработать миллионы. «Однако они до сих пор стоят на станции Таллинн-Вяйке под снегом, ветром, солнцем и дождем, потихоньку превращаясь в металлолом. Тем самым был нанесен ущерб государству как минимум в несколько миллионов евро, не получена коммерческая выгода», - негодует читатель.

Он рассказал, что более двух лет тому назад, с этим вопросом обращался к Михаилу Корбу, Андрею Новикову, Ольге Ивановой и Мартину Репинскому: «Мне тогда ни один из них не ответил. Видимо, боялись за свои кресла. Прошло еще почти три года, и все остается по-прежнему. Может быть, хоть у вас хватит смелости поднять эту тему? Хотя это уже вопрос нынешней коалиции, а реформисты как всегда выйдут сухими из воды».

Читатель ошибся, задавая свои вопросы вышеназванным политикам, поскольку все они являются членами Центристской партии, которая два года назад не имела никакой власти и поэтому никак повлиять на этот вопрос не могла. Ошибся он и в том, что от гниющих на Таллинн-Вяйке вагонов теряет миллионы евро именно государство: они принадлежат частному предприятию Edelaraudtee, в которое нас и отправили со своими вопросами из Министерства экономики и коммуникаций, когда мы наивно попытались выяснить, почему поезда до сих пор стоят на станции Таллинн-Вяйке.

Пресс-секретарь Go Group ASМарко Паловеэр сообщил: «Спасибо за запрос о поездах Edelaraudtee. В течение пяти лет фирма, конечно, продавала свои поезда. Например, в 2016 году через Литву в Таджикистан, а ранее, в 2013 году, например, в Казахстан. Если кто-то сегодня проявит интерес к покупке поездов, то Edelaraudtee, конечно, будет готова обсудить сделку. Сейчас эти вагоны вынуждены ждать правильного времени и заинтересованных».