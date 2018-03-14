Жителей Эстонии призывают срочно обновить Windows

Отдел работы с киберинцидентами (CERT-EE) Департамента государственных инфосистем (RIA) настоятельно рекомендует обновить Microsoft, Adobe, Samba и Securenvoy для защиты своих устройств от киберпреступников, пишет Postimees.
Речь идет о следующих обновлениях:
Microsoft
Microsoft выпустила в общей сложности 74 обновления безопасности, включая множество обновлений для Internet Explorer и Edge. Также нуждаются в обновлении операционная система Windows и наиболее часто используемая продукция Microsoft:
- Microsoft Office,
- Microsoft Office Services,
- Microsoft Exchange Server
- Web Apps.
Проверить, используете ли вы последнюю версию Windows, можно с помощью настроек компьютера.
Получить дополнительную информацию и полный список продукции, которая была обновлена, можно здесь.
Adobe
Adobe выпустила обновления Dreamweaver, Flash Player и Connecto.
Samba
Samba выпустила патчи безопасности для двух критических угроз безопасности. Одна из этих угроз безопасности позволяет непривилегированному пользователю настраивать прерывание обслуживания на серверах печати. Еще одна критическая уязвимость позволяет авторизованным пользователям изменять пароль для других пользователей Samba.
SecurEnvoy
SecurEnvoy устранил критические уязвимости безопасности программного обеспечения SecurMail.