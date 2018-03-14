Snapchat vs Instagram ФОТО: Digitark

Скрытые в приложении Instagram для Android файлы намекают на то, что вскоре соцсеть обзаведётся аудио- и видеозвонками. Поможет ли это сервису в конце концов добить Snapchat, задается вопросом автор Digitark Евгений Николаев.

Принадлежащая компании Facebook социальная сеть Instagram уже несколько лет посягает на аудиторию, которую благодаря своим некогда необычным свойствам покорил Snapchat. Сервис по обмену кадрами со смартфона понравился многим подросткам и прочей молодёжи своей возможностью “замести следы” – мгновенно избавиться от отправленной фотографии или видео.

Многие пользователи Instagram вскоре забросили свои аккаунты Snapchat

В августе 2016 года Instagram выпустил свой ответ Snapchat – сервис Stories со схожим функционалом, но наиболее практичным и удобным дизайном. Многие пользователи Instagram вскоре забросили свои аккаунты Snapchat, т.к. в последней у них было не так много друзей и знакомых, как в детище Facebook.