Призер ОИ-2018 госпитализирована с психическим расстройством

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане южнокорейская конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством, сообщает агентство Ренхап.
По данным агентства, Ким Бо Рым, завоевавшая серебро в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане, посетила больницу в своем родном городе Тэгу в понедельник, и врач рекомендовал госпитализацию, диагностировав у 25-летней спортсменки симптомы психического расстройства – тревожного невроза. Аналогичные симптомы были зафиксированы у матери конькобежки, она также была госпитализирована.
Ким Бо Рым оказалась в центре скандала после того, как обвинила свою партнершу по сборной Южной Кореи Но Сон Ён в плохом выступлении в командной гонке на домашней Олимпиаде. Тогда во время забега она сильно отстала от Ким Бо Рым и Пак Чжи Ву (все трое бежали вместе, представляя сборную Южной Кореи) и не смогла сократить отставание до финиша. В свою очередь Ким и Пак не оглядывались назад, их раскритиковали за то, что они не работали в команде.
Ситуация разгневала многих в Южной Корее, и 600 тысяч человек подписали петицию с просьбой исключить Ким Бо Рым из сборной. После этого инцидента конькобежка стала бояться встречаться с людьми во время своего пребывания в олимпийской деревне.