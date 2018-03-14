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Призер ОИ-2018 госпитализирована с психическим расстройством

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ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане южнокорейская конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством, сообщает агентство Ренхап.

По данным агентства, Ким Бо Рым, завоевавшая серебро в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане, посетила больницу в своем родном городе Тэгу в понедельник, и врач рекомендовал госпитализацию, диагностировав у 25-летней спортсменки симптомы психического расстройства – тревожного невроза. Аналогичные симптомы были зафиксированы у матери конькобежки, она также была госпитализирована.

Ким Бо Рым оказалась в центре скандала после того, как обвинила свою партнершу по сборной Южной Кореи Но Сон Ён в плохом выступлении в командной гонке на домашней Олимпиаде. Тогда во время забега она сильно отстала от Ким Бо Рым и Пак Чжи Ву (все трое бежали вместе, представляя сборную Южной Кореи) и не смогла сократить отставание до финиша. В свою очередь Ким и Пак не оглядывались назад, их раскритиковали за то, что они не работали в команде.

Ситуация разгневала многих в Южной Корее, и 600 тысяч человек подписали петицию с просьбой исключить Ким Бо Рым из сборной. После этого инцидента конькобежка стала бояться встречаться с людьми во время своего пребывания в олимпийской деревне.

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