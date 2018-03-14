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Эстония больше не будет принимать беженцев

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Беженцы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Эстония приняла в рамках миграционной программы ЕС 206 беженцев и считает миграционную программу полностью выполненной.

Прибывшие на этой неделе в Эстонию 18 сирийцев — это последние принятые по квоте беженцы, прибывшие в Эстонию в рамках принятой в 2015 году миграционной программы ЕС. Пресс-секретарь МВД сообщил BNS, что на данный момент в Эстонию прибыли все принятые в рамках первой миграционной программы беженцы и Эстония больше не будет принимать людей в соответствии с ней.

Всего Эстония приняла в рамках миграционной программы ЕС за 2015 год 206 человек, в том числе 141 человека из Греции, 59 человек из Турции и шестерых из Италии. По данным МВД, из них 88 находятся за пределами Эстонии.

Последние принятые в рамках первой миграционной программы беженцы прибыли в Эстонию на этой неделе.

Эстония в рамках принятой в 2015 году миграционной программы ЕС пообещала принять в Греции, Италии и Турции 550 человек, в том числе Эстония была готова принять в Турции до 160 человек. Все шесть принятых Эстонией в Италии беженцев родом из Эритреи. 98 из принятых Эстонией по квоте беженцев совершеннолетние, а 108 - дети.

27 сентября прошлого года Еврокомиссия предложила с октября 2019 года разместить 50 000 нуждающихся в международной защите лиц. Правительство решило в 2018 и 2019 году принять у Турции по 40 человек, всего 80 человек. Таким образом, Эстония в рамках двух миграционных программ примет в общей сложности до 286 беженцев.

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