Эстония больше не будет принимать беженцев

Прибывшие на этой неделе в Эстонию 18 сирийцев — это последние принятые по квоте беженцы, прибывшие в Эстонию в рамках принятой в 2015 году миграционной программы ЕС. Пресс-секретарь МВД сообщил BNS, что на данный момент в Эстонию прибыли все принятые в рамках первой миграционной программы беженцы и Эстония больше не будет принимать людей в соответствии с ней.

Всего Эстония приняла в рамках миграционной программы ЕС за 2015 год 206 человек, в том числе 141 человека из Греции, 59 человек из Турции и шестерых из Италии. По данным МВД, из них 88 находятся за пределами Эстонии.

Последние принятые в рамках первой миграционной программы беженцы прибыли в Эстонию на этой неделе.

Эстония в рамках принятой в 2015 году миграционной программы ЕС пообещала принять в Греции, Италии и Турции 550 человек, в том числе Эстония была готова принять в Турции до 160 человек. Все шесть принятых Эстонией в Италии беженцев родом из Эритреи. 98 из принятых Эстонией по квоте беженцев совершеннолетние, а 108 - дети.