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В Германии мужчина нашел на помойке восемь миллионов евро

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Евро.

ФОТО: Scanpix

Деньги были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Удивительную находку обнаружили в контейнере для органических отходов возле пекарни.

Во Франкфурт-на-Майне работник пекарни обнаружил в мусорном контейнере восемь миллионов евро и отнес их в полицию. Об этом во вторник, 13 марта, сообщается в пресс-релизе полиции.

В полиции отметили, что  56-летний мужчина нашел деньги в контейнере для органических отходов, они были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Честный гражданин решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные. Тем не менее, в полиции высоко оценили поступок мужчины, передает Korrespondent.

"Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более, что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес", - заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность.

Фальшивые деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств.

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