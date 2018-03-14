МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ
14 марта 2018 г., 16:49
Народный депутат Украины Светлана Залищук сообщила, что Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией, передает Интерфакс.
"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией", - написала Залищук в Facebook в среду.