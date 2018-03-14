МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией", - написала Залищук в Facebook в среду.