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На Ангелу Меркель совершено нападение

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ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

У здания парламента Германии неизвестный мужчина напал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, передает Die Welt.

Нападавший бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов. Мужчина кричал не на немецком языке и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Несмотря на случившееся, Ангела Меркель быстро села в машину и покинула место проишествия.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Задержанного мужчину отправили на допрос.

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