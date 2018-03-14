На Ангелу Меркель совершено нападение
14 марта 2018 г., 16:51
У здания парламента Германии неизвестный мужчина напал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, передает Die Welt.
Нападавший бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов. Мужчина кричал не на немецком языке и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.
Несмотря на случившееся, Ангела Меркель быстро села в машину и покинула место проишествия.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Задержанного мужчину отправили на допрос.