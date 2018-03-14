В Эстонии появились первые признаки снижения заболеваемости гриппом
14 марта 2018 г., 17:57
Если в последнее время заболеваемость гриппом росла каждую неделю, то на прошедшей неделе число заболевших сократилось на 10%, свидетельствуют данные Департамента здоровья. Тем не менее, в течение прошедшей недели болезнь унесла жизни еще 11 человек, таким образом число жертв гриппа выросло до 45, передает Rus.Err.
На прошлой неделе из-за вирусных инфекций в верхних дыхательных путях к врачам обратился 6741 человек, 38% из которых были дети.
За прошлую неделю заболеваемость снизилась на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Выше средней заболеваемость была в Нарве, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа и Тартуском уезде.