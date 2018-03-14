среда, 14 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии появились первые признаки снижения заболеваемости гриппом

В Эстонии появились первые признаки снижения заболеваемости гриппом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Грипп. Иллюстративное фото.

ФОТО: LightField Studios / Panther Media / Scanpix

Если в последнее время заболеваемость гриппом росла каждую неделю, то на прошедшей неделе число заболевших сократилось на 10%, свидетельствуют данные Департамента здоровья. Тем не менее, в течение прошедшей недели болезнь унесла жизни еще 11 человек, таким образом число жертв гриппа выросло до 45, передает Rus.Err.

На прошлой неделе из-за вирусных инфекций в верхних дыхательных путях к врачам обратился 6741 человек, 38% из которых были дети.

За прошлую неделю заболеваемость снизилась на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Выше средней заболеваемость была в Нарве, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа и Тартуском уезде.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ