среда, 14 марта 2018 г.
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  • Видео: в центре Таллинна обнаружено крайне опасное место для автомобилистов и пешеходов

Видео: в центре Таллинна обнаружено крайне опасное место для автомобилистов и пешеходов

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Запрудившие тротуар автомобили строителей и фирмы, предлагающей услуги по переезду, сделали окрестности Дома Евросоюза, который находится на углу улиц Лайкмаа и Рявала пуйестее, крайне опасным местом для пешеходов и объектом пристального внимания муниципальной полиции, передает Postimees.

В последние дни одна фирма, предлагающая услуги по переезду, паркует свой автомобиль таким образом, что он полностью перегораживает тротуар и часть пешеходного перехода. Также видимость ухудшают останавливающиеся на островке безопасности грузовые транспортные средства средства.

Доставщик Jet Express сначала останавливается на островке безопасности Рявала пуйестее, а затем едет на улицу Лайкмаа и оставляет там машину посередине дороги.

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