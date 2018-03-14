Видео: в центре Таллинна обнаружено крайне опасное место для автомобилистов и пешеходов
14 марта 2018 г., 18:44
Запрудившие тротуар автомобили строителей и фирмы, предлагающей услуги по переезду, сделали окрестности Дома Евросоюза, который находится на углу улиц Лайкмаа и Рявала пуйестее, крайне опасным местом для пешеходов и объектом пристального внимания муниципальной полиции, передает Postimees.
В последние дни одна фирма, предлагающая услуги по переезду, паркует свой автомобиль таким образом, что он полностью перегораживает тротуар и часть пешеходного перехода. Также видимость ухудшают останавливающиеся на островке безопасности грузовые транспортные средства средства.
Доставщик Jet Express сначала останавливается на островке безопасности Рявала пуйестее, а затем едет на улицу Лайкмаа и оставляет там машину посередине дороги.