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В Эстонии забыли разгрузить вагон и отправили его в Россию

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Ивангород. Иллюстративное фото.

ФОТО: Илья Смирнов

В Ивангороде российские таможенники в пустом по документам вагоне обнаружили 66 тонн дихромата натрия - вещества, используемого при дублении кож, в электрических элементах и для биозащиты древесины. Товар взят на ответственное хранение в таможню, по факту нарушения ведется административное расследование, передает Rus.Err.

Как сообщила Северо-Западное таможенное управление РФ, в Ивангород из Эстонии прибыл грузовой железнодорожный состав. По накладной, представленной перевозчиком ОАО "РЖД", один из вагон значился порожним, то есть после выгрузки товаров в Эстонии он был полностью очищен и опломбирован.

Однако в вагоне оказалось 66 тонн дихромата натрия, упакованного в белые мешки.

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