В Эстонии забыли разгрузить вагон и отправили его в Россию

Как сообщила Северо-Западное таможенное управление РФ, в Ивангород из Эстонии прибыл грузовой железнодорожный состав. По накладной, представленной перевозчиком ОАО "РЖД", один из вагон значился порожним, то есть после выгрузки товаров в Эстонии он был полностью очищен и опломбирован.