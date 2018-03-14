среда, 14 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Видео: военно-воздушные силы Италии опубликовали пугающие кадры, снятые в небе Эстонии

Видео: военно-воздушные силы Италии опубликовали пугающие кадры, снятые в небе Эстонии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Скриншот видео.

ФОТО: screenshot

Охраняющие воздушное пространство Эстонии военно-воздушные силы Италии опубликовали запись, сделанную во время своей миссии. В числе прочего на видео можно увидеть встречу итальянского истребителя и российского истребителя Su-30SM, передает Postimees.

Военно-воздушные силы Италии, начавшие миссию в январе, получили с тех пор шесть тревог класса "А", в ходе которых они обнаружили летающие вблизи воздушной границы Эстонии российские военные самолеты.

На 28 секунде видео можно увидеть заснятую из кабины итальянского истребителя встречу с российским истребителем Su-30SM. Самолеты настолько приблизились друг к другу, что должны были совершать маневры, чтобы избежать столкновения.

Также заснято, как Военно-воздушные силы Италии обнаруживают самолет-разведчик Il-20 и другой самолет-разведчик Il-20, которые эскортируют два истребителя Su-27.

На видео можно увидеть и совместные учения итальянцев и истребителей США F-16 с эстонскими военными самолетами An-2 и L-39.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ