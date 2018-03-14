Видео: военно-воздушные силы Италии опубликовали пугающие кадры, снятые в небе Эстонии

Военно-воздушные силы Италии, начавшие миссию в январе, получили с тех пор шесть тревог класса "А", в ходе которых они обнаружили летающие вблизи воздушной границы Эстонии российские военные самолеты.

На 28 секунде видео можно увидеть заснятую из кабины итальянского истребителя встречу с российским истребителем Su-30SM. Самолеты настолько приблизились друг к другу, что должны были совершать маневры, чтобы избежать столкновения.

Также заснято, как Военно-воздушные силы Италии обнаруживают самолет-разведчик Il-20 и другой самолет-разведчик Il-20, которые эскортируют два истребителя Su-27.