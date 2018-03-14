Правительство планирует одобрить повышение пенсий на 7,6 процента

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что вместе с ростом зарплат увеличиваются и пенсии. Например, пенсия человека с 44-летним стажем с 1 апреля станет на 30 евро выше, то есть составит 446,5 евро вместо прежних 415,6.

Пресс-служба напомнила, что государство каждый год проводит перерасчет пенсий, чтобы поддерживать равновесие пенсий по отношению к изменению зарплат и цен.

Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 10 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.

Согласно законопроекту, базовая часть пенсии после индексации 175,439 евро и годовая оценка –6,161 евро. Рассчитанные по индексу 2018 г. пенсии будут выплачиваться, начиная с апреля.

Начиная с 1 апреля этого года ставка народной пенсии составит 189,31 евро, базовая часть пенсии — 175,439 евро, годовая оценка — 6,161 евро, пенсия по старости с 15 годами стажа — 267,85, пенсия по старости с 30 годами стажа — 360,27 евро, пенсия по старости с 40 годами стажа -

421,88 евро, пенсия по старости с 44 годами стажа — 446,52 евро.

Дневная ставка пособия по трудоспособности с 1 апреля 2018 года при условии отсутствующей трудоспособности – 100% ставки; частичная трудоспособности – 57% ставки) составит 12,72 евро (отсутствующая трудоспособность 12,72; частичная трудоспособность 7,25 евро).

Индексация пенсий в этом году обойдется государству почти в 97,6 миллионов евро. Пенсии будут проиндексированы у 375 649 пенсионеров. Число получателей пособия по трудоспособности в 2018 г. ориентировочно составит 62 600 человек.

Министерство напомнило, что Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий, чтобы поддерживать равновесие пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 10 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.

В дополнение к пенсиям будет произведен перерасчет дневной ставки пособия по трудоспособности. Размер пособия по трудоспособности Касса по безработице рассчитывает на каждый календарный месяц.

Правительство также утвердит средний размер персонифицированного социального налога за 2017 год в размере 2655,85 евро, что на 7,45 процента больше, чем в 2016 году. От этой суммы зависит величина страховой части пенсии.

Пенсии работавших в 2017 году вырастут, поскольку к ним добавится страховой пай за работу в прошлом году, размер которого будет рассчитан с использованием новой средней величины.