Видео: полиция взяла под стражу подозреваемых в краже иностранцев

Ночью 11 марта полицейские задержали 25-летнего гражданина Белоруссии, который подозревается в том, что он действуя совместно с двумя гражданами Литвы (40 и 48 лет), украл прицеп на улице Визазе, стоимость которого составляет около 30 000 евро. Граждане Литвы также были задержаны в качестве подозреваемых.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении кражи. Прокуратура подала суду ходатайство об аресте подозреваемых. Суд согласился с представленными аргументами и выдал разрешения на арест трех подозреваемых.

Гражданина Белоруссии задержали в волости Сауэ на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В момент задержания он управлял транспортным средством с российским регистрационным номером, к которому был прицеплен украденный прицеп. В это же время в уезде Рапламаа в волосте Мярьямаа были задержаны граждане Литвы, которые ехали на автомобиле с литовским регистрационным номером по шоссе Таллинн-Пярну-Икла в сторону Икла.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Дениса Медведева, перед совершением кражи граждане Литвы провели предварительную работу. "Собранные данные указывают на то, что объект кражи был выбран заранее, у прицепа поменяли регистрационный номер и затем третий подозреваемый попытался вывести из Эстонии", - добавил прокурор.

40-летнему гражданину Литвы предъявлено обвинение в совершении еще одной кражи. "В прошлом году 2 декабря в волости Раэ с территории на Калеви-теэ стоимостью 35 000 евро. У нас есть основания полагать, что прицеп был вывезен из Эстонии в Литву тем же транспортным средством, которое было задержано на выходных", - сказал Денис Медведев.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Тоомаса Йевсона, в рамках криминального дела будет вестись сотрудничество с литовскими и латвийскими коллегами. "Информация между двумя государствами двигается быстро и благодаря этому смогли оперативно отреагировать на задержание мужчин. Проверим возможную связь причастных с другими случаями", - сказал полицейский.