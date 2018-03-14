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В Кохтла-Ярве вновь произошла утечка газа

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Спасатель. Иллюстративное фото.

ФОТО: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

В Кохтла-Ярве снова произошла утечка газа, к счастью на этот раз обошлось без жертв, передает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Накануне вечером датчик угарного газа сработал в одной из квартир дома номер 18 по улице Лехола. 

На место прибыли спасатели, которые зафиксировали в квартире и на лестничной площадке повышенный уровень опасного вещества.

В настоящий момент подъезд отключён от газоснабжения, жильцам предложили временно покинуть здание, но они предпочли остаться дома.

Причину повышенного уровня угарного газа пока назвать не могут.

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