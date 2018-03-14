В Кохтла-Ярве вновь произошла утечка газа
14 марта 2018 г., 20:52
В Кохтла-Ярве снова произошла утечка газа, к счастью на этот раз обошлось без жертв, передает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Накануне вечером датчик угарного газа сработал в одной из квартир дома номер 18 по улице Лехола.
На место прибыли спасатели, которые зафиксировали в квартире и на лестничной площадке повышенный уровень опасного вещества.
В настоящий момент подъезд отключён от газоснабжения, жильцам предложили временно покинуть здание, но они предпочли остаться дома.
Причину повышенного уровня угарного газа пока назвать не могут.