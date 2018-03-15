Галерея: красивый, стильный и со вкусом оформленный дом в Нымме

Этот дом в Нымме представляет собой типичный образчик ныммеского градостроительства. Участок, на котором расположен дом, имеет площадь 2494 квадратных метра. Аромат соснового леса и шум деревьев над головой завершают картину.

Для отделки интерьеров использованы самые высококачественные материалы, а при работах обращалось особое внимание на сохранение исторического стиля и атмосферы. Так как дом в последние годы, начиная с 2013 года, не эксплуатировался, он находится в отличнейшем состоянии.