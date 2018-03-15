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Галерея: красивый, стильный и со вкусом оформленный дом в Нымме

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У построенного в 1930-м году и реновированном в 2013 году дома длинная история. Портал Kodu предлагает посмотреть, как сегодня выглядит эта архитектурная жемчужина снаружи и изнутри. 

Этот дом в Нымме представляет собой типичный образчик ныммеского градостроительства. Участок, на котором расположен дом, имеет площадь 2494 квадратных метра. Аромат соснового леса и шум деревьев над головой завершают картину. 

ФОТО: KV.EE

Для отделки интерьеров использованы самые высококачественные материалы, а при работах обращалось особое внимание на сохранение исторического стиля и атмосферы. Так как дом в последние годы, начиная с 2013 года, не эксплуатировался, он находится в отличнейшем состоянии.

ФОТО: KV.EE

Участок граничит с лесопарком, находящимся под охраной государства. А сам участок красив и тщательно ухожен. 

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