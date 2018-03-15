четверг, 15 марта 2018 г.
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Фото: сарай рядом с замком просто обязан быть ультрамодным

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ФОТО: www.contemporist.com

На первый взгляд, это и есть самый настоящий сарай, рассуждает Kodu. Однако в здании, построенном в качестве центра для посетителей, так много современных конструкторских хитростей, что назвать его сараем язык не поворачивается. 

ФОТО: www.contemporist.com

Это здание, внешне похожее на сарай, построено в Нидерландах, рядом с 800-летним замком Duivenvoorde для обслуживания туристов. 

Идиллический замок Duivenvoorde.

ФОТО: Wikimedia Commons

Профессионалы своего дела из архитектурного бюро 70F придумали открывающиеся наружу стены и многое другое. Своими очертаниями и вытянутым в длину фасадом здание напоминает голландский или датский лодочный сарай или же эстонскую жилую ригу. 

В здании работают ресторан с террасой и сувенирный магазин. Принадлежит этот сверхсовременный сарай замку.  

ФОТО: www.contemporist.com

Внутри строения нет разделения на комнаты, что делает его визуально гораздо больше и просторнее, чем оно есть на самом деле. 

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