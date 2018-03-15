Фото: сарай рядом с замком просто обязан быть ультрамодным

ФОТО: www.contemporist.com

Это здание, внешне похожее на сарай, построено в Нидерландах, рядом с 800-летним замком Duivenvoorde для обслуживания туристов.

Идиллический замок Duivenvoorde. ФОТО: Wikimedia Commons

Профессионалы своего дела из архитектурного бюро 70F придумали открывающиеся наружу стены и многое другое. Своими очертаниями и вытянутым в длину фасадом здание напоминает голландский или датский лодочный сарай или же эстонскую жилую ригу.

В здании работают ресторан с террасой и сувенирный магазин. Принадлежит этот сверхсовременный сарай замку.

ФОТО: www.contemporist.com