Фото: сарай рядом с замком просто обязан быть ультрамодным

На первый взгляд, это и есть самый настоящий сарай, рассуждает Kodu. Однако в здании, построенном в качестве центра для посетителей, так много современных конструкторских хитростей, что назвать его сараем язык не поворачивается.
Это здание, внешне похожее на сарай, построено в Нидерландах, рядом с 800-летним замком Duivenvoorde для обслуживания туристов.
Профессионалы своего дела из архитектурного бюро 70F придумали открывающиеся наружу стены и многое другое. Своими очертаниями и вытянутым в длину фасадом здание напоминает голландский или датский лодочный сарай или же эстонскую жилую ригу.
В здании работают ресторан с террасой и сувенирный магазин. Принадлежит этот сверхсовременный сарай замку.
Внутри строения нет разделения на комнаты, что делает его визуально гораздо больше и просторнее, чем оно есть на самом деле.