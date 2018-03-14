Эстония — самая несчастная среди своих соседей

За Финляндией в списке следуют Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария.

В первую десятку самых счастливых стран мира входят также Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Самыми несчастливыми странами признаны Бурунди, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания и Йемен.