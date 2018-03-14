Эстония — самая несчастная среди своих соседей
14 марта 2018 г., 21:46
Самая счастливая страна в мире — Финляндия, Эстония занимает 63-е место, свидетельствует опубликованный ежегодный доклад ООН — The World Happiness Report, передает Rus.Err.
За Финляндией в списке следуют Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария.
В первую десятку самых счастливых стран мира входят также Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.
Самыми несчастливыми странами признаны Бурунди, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания и Йемен.
156 стран мира оценивались по ряду факторов, включая такие, как ВВП на душу населения, предполагаемая продолжительность жизни, система социальной помощи, восприятие уровня коррупции.