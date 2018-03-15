четверг, 15 марта 2018 г.
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Три недорогих дома в Таллинне. Смотрите фото

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ФОТО: city24.ee

Приобрести дом в столице кажется несбыточной мечтой. Но портал Kodu нашел несколько вариантов, которые дешевле иной квартиры. Посмотрим?  

Конечно, вы не найдете в этой подборке каких-то особенных зданий, которые по неведомым причинам продаются по смешной цене. Все очень скромно. Но, как считают эстонские коллеги, начинать нужно с малого: с небольшой площади и с требующего ремонта домика. 

Итак, три  предложения: дешевые дома в Таллинне с большим, как говорится, потенциалом. 

1. Дом на Раудтеэ в Нымме, 89 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Этот небольшой домик с интересной архитектурой можно превратить в необычное стильное жилище. 

2. Трехкомнатный дом в Кристийне, 135 000 евро

ФОТО: KV.EE

Несмотря на то, что дом требует капитального ремонта и внутри, и снаружи, его, наверное, можно превратить в пригодный для жилья. Хотя утверждается, что въезжать можно хоть сейчас. 

3. Трехкомнатный дом в Пирита, 147 000 евро

ФОТО: city24.ee

Чтобы купить в Таллине новое жилье, придется добавить к цене этого домика еще столько же. Но зачем, если есть такой милый и ухоженный дом! 

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