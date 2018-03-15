Три недорогих дома в Таллинне. Смотрите фото

Приобрести дом в столице кажется несбыточной мечтой. Но портал Kodu нашел несколько вариантов, которые дешевле иной квартиры. Посмотрим?
Конечно, вы не найдете в этой подборке каких-то особенных зданий, которые по неведомым причинам продаются по смешной цене. Все очень скромно. Но, как считают эстонские коллеги, начинать нужно с малого: с небольшой площади и с требующего ремонта домика.
Итак, три предложения: дешевые дома в Таллинне с большим, как говорится, потенциалом.
Этот небольшой домик с интересной архитектурой можно превратить в необычное стильное жилище.
Несмотря на то, что дом требует капитального ремонта и внутри, и снаружи, его, наверное, можно превратить в пригодный для жилья. Хотя утверждается, что въезжать можно хоть сейчас.
Чтобы купить в Таллине новое жилье, придется добавить к цене этого домика еще столько же. Но зачем, если есть такой милый и ухоженный дом!