Фото и видео: Марианна Тарасенко представила новую книгу «Пожалуйста, говорите по-русски!»

Выступивший в роли ведущего этого мероприятия журналист Николай Караев оценил книгу Марианны Тарасенко не на пять, а на шесть с плюсом. «Я бы дал этой книге наивысшую оценку – шесть с плюсом. Она совершенно прекрасная, особенно по нашим временам, когда нужно отличать лингвистическое добро от лингвистического зла. Эта книга позволит различать действительно правильный русский язык от неправильного, чем она и ценна. И написана она очень живо, ни один читатель, я думаю, не заскучает. Многие, наконец, узнают, чем отличается, допустим, неприкосновенный от неприкасаемого и как нужно говорить – брелки или брелоки».