Фото и видео: Марианна Тарасенко представила новую книгу «Пожалуйста, говорите по-русски!»

Сегодня, 14 марта, в День родного языка, литературный редактор Rus.Postimees Марианна Тарасенко представила свою новую книгу «Пожалуйста, говорите по-русски!». На презентации, проходившей в торговом центре Solaris, собрались родственники, друзья, коллеги и другие люди, с любовью и трепетом относящиеся как к автору, так и к русскому языку.
Выступивший в роли ведущего этого мероприятия журналист Николай Караев оценил книгу Марианны Тарасенко не на пять, а на шесть с плюсом. «Я бы дал этой книге наивысшую оценку – шесть с плюсом. Она совершенно прекрасная, особенно по нашим временам, когда нужно отличать лингвистическое добро от лингвистического зла. Эта книга позволит различать действительно правильный русский язык от неправильного, чем она и ценна. И написана она очень живо, ни один читатель, я думаю, не заскучает. Многие, наконец, узнают, чем отличается, допустим, неприкосновенный от неприкасаемого и как нужно говорить – брелки или брелоки».
«Эта книга очень интересная, сама идея интересная, она полезна как для эстонских, так и для русских школ. Это больше, чем книга – здесь можно уже говорить об учебнике», - прокомментировала член правления издательства Argo Леа Адамсон.
Сама Марианна Тарасенко, рассуждая об особенностях русского языка в Эстонии, отметила следующее: «Я не считаю, что русский язык должен быть эстонским русским, английским русским или еще каким-то русским. Русский язык должен оставаться русским языком. Разумеется, какие-то заимствования неизбежны, какой-то еще налет возможен, но основа должна оставаться».
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