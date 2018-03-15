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  • СМИ: "испанский диспетчер" Карлос рассказал о полученных от РФ 48 тысячах долларах за ложь о сбитом в Донбассе Boeing 777

СМИ: "испанский диспетчер" Карлос рассказал о полученных от РФ 48 тысячах долларах за ложь о сбитом в Донбассе Boeing 777

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Напомним, Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

ФОТО: © MAXIM ZMEYEV / Reuters/REUTERS

Журналисты Radio Free Europe / Radio Liberty вместе с исследовательской группой RISE Project из Бухареста идентифицировали автора Twitter-аккаунта под ником Carlos Spainbuca. Именно на странице этого пользователя были размещены посты, на которые ссылались российские СМИ в материалах о катастрофе Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. В этих публикациях продвигалась теория о том, что лайнер сбили украинские истребители, пишет Newsru.com.

Как выяснили журналисты, автором аккаунта оказался гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес, который сбежал из своей страны в Румынию после обвинений в мошенничестве. По его словам, за свою "работу" он получил от России 48 тысяч долларов.

В ходе расследования специалисты установили, что в августе 2013 года, за девять месяцев до появления в эфире телеканала Russia Today, Санчес был задержан румынской полицией в аэропорту Бухареста. Однако до суда в Румынии дело не дошло, потому что мужчину уже разыскивали испанские власти.

Авторам расследования удалось вступить в переписку и один раз созвониться с Санчесом. Он подтвердил им, что сидел в испанской тюрьме. При этом он категорически заявил, что никогда не работал авиадиспетчером и не был на Украине, когда сбили рейс MH17.

По его словам, он получил "очень много денег из России", в частности от канала RT. На роли "испанского диспетчера" в соцсети Twitter, которую он начал исполнять еще до событий 2014 года, он якобы заработал 48 тысяч долларов. Впрочем, Санчес не привел никаких доказательств получения денег из РФ. В RT опровергли, что когда-либо платили этому человеку.

Вскоре после официальных сообщений о катастрофе многие российские СМИ сообщили, что Boeing 777 мог быть сбит украинскими истребителями. Авторы этих публикаций ссылались на некого "испанского авиадиспетчера, работающего в Борисполе (международный аэропорт под Киевом - прим. NEWSru.com)".

"Два украинских истребителя были замечены рядом с самолетом, перед тем как он исчез с радаров, всего за 3 минуты до этого", - написал в Twitter пользователь Carlos Spainbuca сразу после катастрофы, утверждая, что сам он в этот момент находился в диспетчерской вышке. "Когда Boeing просто исчез с радаров, киевские власти нам сообщили, что он разбился. Как они могли узнать это так быстро", - написал он в одном из следующих постов.

Эти сообщения процитировали многие российские СМИ, в частности "RT на русском", LifeNews, "Интерфакс", НТВ. Сразу после первых сообщений о сбитом пассажирском лайнере Карлос написал, что диспетчерскую захватили неизвестные. После того как вокруг твитов этого пользователя разгорелся скандал, доступ к аккаунту Карлоса в Twitter закрылся. Перечень постов Carlos Spainbuca в Twitter в тот день можно также найти в соцсетях.

Испаноязычные пользователи Twitter еще раньше настороженно отнеслись к пользователю Carlos Spainbuca, заметив, что он весьма активно продвигает пророссийскую точку зрения на украинский конфликт. Посты об этом появлялись задолго до катастрофы малайзийского лайнера на Украине. В российском сегменте Сети также можно найти разоблачительные публикации по этому поводу.

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