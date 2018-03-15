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В Мустамяэ в аварии пострадали два человека

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Скорая помощь.

ФОТО: Pavel Lisitsõn/Sputnik/Scanpix

В среду, 14 марта, около 10.14 в Таллинне произошла авария, при которой пострадали двое, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место у здания по адресу Мустамяэ-теэ, 96. По предварительным данным автомобиль Mercedes-Benz 230E, которым управлял 79-летний мужчина, начал перестраиваться из правой в полосы в левую, так как перед ним остановился троллейбус. В результате маневра автомобиль столкнулся не только с троллейбусом, но и ехавшим по левой полосе автомобилем Kia Sportage, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Водителя Mercedes-Benz и пассажира – 78-летнюю женщину – доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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