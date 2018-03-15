В Мустамяэ в аварии пострадали два человека

Инцидент имел место у здания по адресу Мустамяэ-теэ, 96. По предварительным данным автомобиль Mercedes-Benz 230E, которым управлял 79-летний мужчина, начал перестраиваться из правой в полосы в левую, так как перед ним остановился троллейбус. В результате маневра автомобиль столкнулся не только с троллейбусом, но и ехавшим по левой полосе автомобилем Kia Sportage, за рулем которого находился 61-летний мужчина.