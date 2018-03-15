Собчак высказалась за санкции против "друзей Путина" из-за дела Скрипаля

Об этом Собчак заявила в интервью немецкому таблоиду Bild , которое было опубликовано в четверг, 14 марта.

"Если за покушением с применением нервно-паралитического вещества стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", - приводит ее слова газета. При этом она высказалась за персональные ограничительные меры против "друзей Путина и коррумпированных государственных элит", а также концернов вроде "Роснефти" и "Газпрома". "Не должно быть санкций, которые снова затронут только простой российский народ. Их надо ослаблять одновременно с ужесточением ограничительных мер против путинских элит", - убеждена Ксения Собчак.

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