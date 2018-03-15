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Собчак высказалась за санкции против "друзей Путина" из-за дела Скрипаля

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Ксения Собчак.

ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказалась за новые санкции в отношении Москвы в случае подтверждения подозрений о причастности России к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, пишет DW.com.

Об этом Собчак заявила в интервью немецкому таблоиду Bild , которое было опубликовано в четверг, 14 марта.

"Если за покушением с применением нервно-паралитического вещества стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", - приводит ее слова газета. При этом она высказалась за персональные ограничительные меры против "друзей Путина и коррумпированных государственных элит", а также концернов вроде "Роснефти" и  "Газпрома". "Не должно быть санкций, которые снова затронут только простой российский народ. Их надо ослаблять одновременно с ужесточением ограничительных мер против путинских элит", - убеждена Ксения Собчак.

В штабе Собчак предлагают Берлину отказаться от "Северного потока-2"

По мнению политтехнолога штаба Собчак Виталия Шклярова, одной из штрафных мер мог бы стать отказ Германии от реализации проекта газопровода "Северный поток-2". "Это один из престижных проектов России, который позволяет Кремлю, с одной стороны, получать больше прибыли от продажи газа, а с другой - шантажировать Восточную Европу с помощью сырьевых ресурсов", - констатировал он в интервью Bild. В то же время высылку дипломатов Шкляров назвал неэффективной и добавил, что такие действия позволяют Путину выставлять Россию жертвой Запада.

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