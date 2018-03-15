Мировой автопром усиленно инвестирует в Америке и Германии

Лидеры отрасли развернули денежные потоки

Таковы важнейшие выводы исследования, опубликованного 12 марта во Франкфурте-на-Майне немецким отделением международной консалтинговой компании Ernst & Young (EY). Ее эксперты проанализировали инвестиционные решения, принятые в 2010-2017 годах 16 крупнейшими немецкими, японскими, американскими, южнокорейскими, французскими и итальянскими автомобилестроительными фирмами: от Volkswagen, Toyota и General Motors до Renault, Fiat Chrysler или Kia. Капиталовложения компаний из Китая и других стран не учитывались (прежде всего из-за отсутствия достаточного количества свободно доступных данных).

Авторы исследования подсчитали, что в первой половине этого десятилетия полтора десятка лидеров мирового автопрома львиную долю своих инвестиций направляли в три страны. В США с 2010 по 2016 год в модернизацию существующего и создание нового автомобильного производства было вложено 29,5 млрд евро, в Китае 25,2 млрд евро, в Германии 23,1 млрд евро. Для сравнения: в России, занявшую в этом списке 7-е место вслед за Мексикой, Испанией и Бразилией, за тот же период иностранные автопроизводители инвестировали 9,4 млрд евро.

Однако в 2017 году, свидетельствует исследование, картина заметно изменилась. Если в Китае было вложено 2 млрд евро, то в США 8,6 млрд евро, а в Германии 12,3 млрд евро. Иными словами, тройка лидеров не изменилась (что неудивительно, ведь это крупнейшие авторынки на своих континентах), однако внутри нее произошли знаковые перестановки: иностранные капиталовложения в автомобильную промышленность Китая обвально сократились, зато в немецком автопроме начался инвестиционный бум, который катапультировал Германию с третьего сразу на первое место. В России осуществленные или объявленные иностранные инвестиции в автостроение составили в прошлом году 0,3 млрд евро.

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Конечно, данные одного года могут оказаться совсем не показательными. Поэтому эксперты EY приводят следующие подсчеты. На четыре страны группы БРИК - Бразилия, Россия, Индия и Китай - в 2010-2012 годах приходилось в среднем 42 процента всех инвестиций мирового автопрома, в 2014-2017 годах доля группы составляла в среднем уже только 19 процентов, а если брать один лишь прошлый год, то она снизилась до 9 процентов.

Тенденция к изменению географии капиталовложений в отрасли очевидна. Период, когда инвестиции активно шли из индустриально развитых стран на развивающиеся рынки, где стремительно создавались и увеличивались мощности для производства автомобилей, похоже, закончился. Потоки развернулись, деньги в данный момент опять "возвращаются" в Америку и Европу. Прежде всего - в Германию, хотя в 2017 году, к примеру, 1,1 млрд евро был вложен в Чехию, 0,8 млрд евро в Испанию и по 0,3 млрд евро во Францию и Великобританию.