Приговор вступил в силу: поджегший жену сирийский беженец проведет в тюрьме 10 лет

В кассации адвокат просил суд вынести более мягкий приговор своему подзащитному, а в качестве альтернативы предлагал направить уголовное дело на новое слушание в окружной суд.

Согласно обвинению, 7 марта в квартире на улице Маяка в Таллинне Мохаммад из ревности избил супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег. Женщина попала в больницу с тяжелыми ожогами и провела на больничной койке в общей сложности полгода.