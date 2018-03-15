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Приговор вступил в силу: поджегший жену сирийский беженец проведет в тюрьме 10 лет

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ФОТО: Õhtuleht

Избивший, а затем поджегший собственную жену 20-летний беженец из Сирии Кован Мохаммад проведет в тюрьме 10 лет - приговор суда в его отношении вступил в законную силу.

Накануне Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Мохаммада, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе высшего судебного органа Эстонии.

В кассации адвокат просил суд вынести более мягкий приговор своему подзащитному, а в качестве альтернативы предлагал направить уголовное дело на новое слушание в окружной суд.

Согласно обвинению, 7 марта в квартире на улице Маяка в Таллинне Мохаммад из ревности избил супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег. Женщина попала в больницу с тяжелыми ожогами и провела на больничной койке в общей сложности полгода. 

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