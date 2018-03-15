США в Совбезе ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля

США, как и Великобритания, полагают, что к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля причастна Россия. "Соединенные Штаты считают, что Россия ответственна за атаку на двух человек в Соединенном Королевстве с использованием нервно-паралитического вещества военного класса", - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в среду, 14 марта.
На заседании выступил также заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен, пишет DW.com. Он обвинил Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). "Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает КХО, не уведомив о программе по разработке вещества "Новичок", - констатировал британский дипломат.
Москва заявила о "нагнетании истерики" Лондоном
Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что Лондон "нагнетает истерику". "Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", - добавил он. Небензя заявил также об отсутствии доказательств российского следа в отравлении Сергея Скрипаля. Позже российские СМИ со ссылкой на постпредство РФ при ООН сообщили о том, что делегация Великобритании заблокировала предложенный делегацией России проект заявления Совбеза для прессы.
Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который разрабатывался в СССР и впоследствии в России. Она дала Москве сутки на предоставление разъяснений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела. 14 марта Мэй возложила ответственность за покушение на Скрипаля на Россию и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.