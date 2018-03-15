США в Совбезе ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля

На заседании выступил также заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен, пишет DW.com. Он обвинил Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). "Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает КХО, не уведомив о программе по разработке вещества "Новичок", - констатировал британский дипломат.

Москва заявила о "нагнетании истерики" Лондоном

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что Лондон "нагнетает истерику". "Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", - добавил он. Небензя заявил также об отсутствии доказательств российского следа в отравлении Сергея Скрипаля. Позже российские СМИ со ссылкой на постпредство РФ при ООН сообщили о том, что делегация Великобритании заблокировала предложенный делегацией России проект заявления Совбеза для прессы.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.