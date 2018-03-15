В Вашингтоне раскритиковали предвыборное выступление Путина в Крыму

Соединенные Штаты подвергли критике предвыборное выступление президента РФ Владимира Путина в Крыму и подчеркнули, что полуостров принадлежит Украине. "Сегодня Владимир Путин в ходе митинга в рамках своей избирательной кампании в Крыму вновь подтвердил ложные притязания России на украинскую территорию", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, обнародованном в среду, 14 марта.
По оценке Госдепа, выступив на митинге в Севастополе, Путин "еще раз открыто признал, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", отмечает DW.com. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что четыре года назад в Крыму был проведен незаконный, сфабрикованный "референдум".
"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность суверенитету Украины и ее территориальной целостности в ее международно признанных границах. Крым - это часть Украины, и наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - подчеркнули в Госдепе.
США критикуют политические преследования в Крыму
Нойерт указала также на "колоссальные гуманитарные последствия действий российского правительства для населения Крыма". Российские "оккупационные власти" за последние четыре года развернули "кампанию принуждения и насилия" в отношении всех несогласных с аннексией, констатировала она.
К тем, кто подвергается политическим преследованиям в Крыму, Хизер Нойерт причислила крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, представителей гражданского общества и независимых журналистов. Представитель Госдепа также указала на "методичное подавление" неправительственных организации и независимых СМИ на аннексированном полуострове.