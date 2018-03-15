В Вашингтоне раскритиковали предвыборное выступление Путина в Крыму

По оценке Госдепа, выступив на митинге в Севастополе, Путин "еще раз открыто признал, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", отмечает DW.com. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что четыре года назад в Крыму был проведен незаконный, сфабрикованный "референдум".

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность суверенитету Украины и ее территориальной целостности в ее международно признанных границах. Крым - это часть Украины, и наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - подчеркнули в Госдепе.

США критикуют политические преследования в Крыму

Нойерт указала также на "колоссальные гуманитарные последствия действий российского правительства для населения Крыма". Российские "оккупационные власти" за последние четыре года развернули "кампанию принуждения и насилия" в отношении всех несогласных с аннексией, констатировала она.