Мертвый сезон: власти Великобритании бойкотируют Чемпионат мира, сборная Англии может отказаться от участия в мундиале

«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Россией. Это включает отзыв приглашения министру иностранных дел [Сергею] Лаврову посетить Великобританию с ответным визитом. И я подтверждаю, что на летнем чемпионате мира в России не будут присутствовать ни министры, ни члены королевской семьи», – сказала Мэй.

Причиной такого решения стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании. После этого члены правительства Соединенного Королевства, обвинив Россию, заговорили о том, что чиновники должны бойкотировать ЧМ-2018.

Руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) провело совещание, посвященное проблеме участия сборной Англии на чемпионате мира в России. Функционеры не хотят, чтобы футболисты и болельщики сборной Англии стали жертвами политического скандала между Россией и Англией. Представители FA намерены до конца отстаивать позицию, что ЧМ-2018 не имеет отношения к политической повестке, следовательно, они не собираются поддерживать идею бойкота турнира. Единственной возможной причиной отказа английской сборной от участия в турнире может стать реальная угроза жизни или здоровью футболистов, сообщает Daily Mail

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официальную позицию футболистов и тренеров сборной Англии озвучит сегодня.