четверг, 15 марта 2018 г.
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Скоро сертификаты тысяч ИД-карт станут недействительными

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ИД-карта.

ФОТО: Martin Ahven

В конце марта нынешнего года станут недействительными сертификаты нескольких тысяч ИД-карт. Это значит, что пользователи не смогут осуществлять с их помощью электронные операции.

Как сообщил Департамент государственных инфосистем, в ближайшее время перестанет действовать очередная партия сертификатов ИД-карт, у которых был выявлен риск безопасности при взаимодействии микропроцессора и соответствующего программного обеспечения. Замена микропроцессора в данном случае невозможна, поэтому риск устраняется путем обновления программного обеспечения микропроцессора и сертификатов ИД-карты. В целях безопасности все недействительные сертификаты следует заменить новыми.

В качестве альтернативы ИД-карте рекомендуют использовать услугу Mobiil-ID. Mobiil-ID позволяет пользователю идентифицировать себя, подписывать документы цифровой подписью и также осуществлять все электронные операции, как и с помощью ИД-карты. Все пароли вводятся в самом телефоне.

На конец 2017 года в Эстонии было зарегистрировано 167 тысяч активных пользователей Mobiil-ID.

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