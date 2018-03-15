Скоро сертификаты тысяч ИД-карт станут недействительными

Как сообщил Департамент государственных инфосистем, в ближайшее время перестанет действовать очередная партия сертификатов ИД-карт, у которых был выявлен риск безопасности при взаимодействии микропроцессора и соответствующего программного обеспечения. Замена микропроцессора в данном случае невозможна, поэтому риск устраняется путем обновления программного обеспечения микропроцессора и сертификатов ИД-карты. В целях безопасности все недействительные сертификаты следует заменить новыми.

В качестве альтернативы ИД-карте рекомендуют использовать услугу Mobiil-ID. Mobiil-ID позволяет пользователю идентифицировать себя, подписывать документы цифровой подписью и также осуществлять все электронные операции, как и с помощью ИД-карты. Все пароли вводятся в самом телефоне.