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  • Ущерб от столкновения поезда с грузовиком под Кейла составил 1,2 млн евро

Ущерб от столкновения поезда с грузовиком под Кейла составил 1,2 млн евро

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ФОТО: Martin Ilustrumm

Ущерб от столкновения грузового автомобиля с электричкой Elron неподалеку от Кейла составляет 1,2 млн евро, сообщает Rus.err.ee со ссылкой на данные страхового общества ERGO.

В результате инцидента на переезде Кулна 20 февраля пострадали 9 человек, в том числе водитель грузовика и машинист, которые получили тяжелые травмы.

"26 февраля в Саку произошло ещё одно столкновение с поездом, общая сумма ущерба от которого находится в пределах 500 000 евро", - сказала руководитель отдела ERGO по рассмотрению ущерба Катерина Лепвальтс.

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