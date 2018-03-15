Ущерб от столкновения поезда с грузовиком под Кейла составил 1,2 млн евро

В результате инцидента на переезде Кулна 20 февраля пострадали 9 человек, в том числе водитель грузовика и машинист, которые получили тяжелые травмы.

"26 февраля в Саку произошло ещё одно столкновение с поездом, общая сумма ущерба от которого находится в пределах 500 000 евро", - сказала руководитель отдела ERGO по рассмотрению ущерба Катерина Лепвальтс.