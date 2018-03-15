Конте - на выход. "Челси" с позором вылетел из Лиги чемпионов

Бешикташ Турция – Бавария Германия 1:3 (по сумме двух матчей 1:8)

После разгрома в гостевом матче "Бешикташу" оставалось только на прощание порадовать требовательную стамбульскую публику красивым футболом и результатом, но класс немцев и в такой, проходной, игре, был настолько выше, что туркам пришлось признать очередное поражение.

Тиаго Алькантра открыл счет на 18-й минуте, а сразу после начала второго тайма игрок "Бешикташа" Генюл срезал мяч в свои ворота, окончательно похоронив даже самые призрачные надежды стамбульцев на успех. Вагнер Лав, знакомый болельщикам футбола по выступлениям за московский ЦСКА, один мяч отквитал, но даже на ничью турки не наиграли - Сандро Вагнер за 10 минут до конца встречи забил третий мяч баварцев, 3:1.

Барселона Испания – Челси Англия 3:0 (по сумме двух матчей 4:1)

Восемь матчей не могла "Барса" одолеть "Челси", но все когда-то заканчивается, кроме тех раздоров, которые сейчас происходят в стане "Синих". Игроки лондонского клуба устали от тренера, Антонио Конте, тренер Конте устал от игроков и, как результат, "пенсионеры" мучаются сами и мучают поклоннников.

Лионель Месси открыл счет на третьей минуте, но для англичан это не было катастрофой, лондонцы и так должны были забивать минимум один мяч, но в атаке у будущих бывших подопечных Конте получалось мало чего выходило. На 20й минуте Дембеле с передачи Месси, по сути, похоронил лондонцев, а довершил разгром все тот же великий аргентинец.

В четвертьфинале сыграют: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» (обе – Англия), «Реал», «Барселона», «Севилья» (все – Испания), «Ювентус», «Рома» (обе – Италия), «Бавария» (Германия).