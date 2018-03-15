Стала известна основная причина отставки Тиллерсона

В частности, Тиллерсон всегда настаивал на диалоге с Пхеньяном, в то время как американский лидер собирался продолжать оказывать на Северную Корею максимальное давление, пишет lenta.ru.

Из-за этого президент США опасался, что госсекретарь очень хочет пойти на уступки КНДР. «У него [Трампа] должен быть кто-то, кому он полностью доверяет», — приводит агентство слова одного из высокопоставленных американских чиновников.

13 марта Трамп отправил Тиллерсона в отставку. Новым главой Госдепартамента он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура не утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.