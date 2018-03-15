Ситуация со взятками в клинике Западно-Таллиннской центральной больницы свидетельствует о серьезной проблеме

Согласно подозрению Госпрокуратуры, Марк Левин неоднократно брал взятки от родственников пациентов, нуждающихся в сестринской помощи.

За взятки пациентов помещали в клинику без очереди или в приоритетном порядке, а также разрешали им пользоваться больничными услугами в течение более длительного, чем по закону, периода.

Кто-то мог остаться без ухода

Глава бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблер сообщил СМИ, что коррупция по-прежнему является проблемой для медицинского сектора и борьба с ней – один из их приоритетов.

«К сожалению, есть люди, которые не понимают, что покупать лучшее место в очереди на лечение недопустимо и неэтично", – сказал Омблер.

Больничная касса начала собственное расследование и в связи с коррупционным скандалом в Западной-Таллиннской центральной больнице сделала следующее заявление: «Ждем от больницы объяснений и четкого плана действий, как больница будет избегать подобных ситуаций в будущем».

Системная проблема

Если посмотреть глубже, то данная ситуация сигнализирует о больших проблемах в данной области.

Когда у вашего близкого серьезные проблемы со здоровьем, и ему нужен постоянный уход и присмотр, то его можно поместить или в клинику по уходу, или в дом по уходу. Однако срок пребывания пациента в клинике – обычно не более двух месяцев. Затем человека, как правило, отправляют уже в дом по уходу, который обходится родственникам в разы дороже.

Клиника по уходу – самый выгодный вариант, потому что львиную долю расходов на пребывание там пациентов несет Больничная касса. Когда же человека переводят в дом по уходу, то близким приходится затягивать потуже пояса и платить гораздо больше.

За полгода до своего ареста Левин уже бил тревогу: на страницах «Здоровья для всех» он писал, что государство должно принять меры.

Он писал, что Больничная касса выделяет около 50 евро на одного больного. Плюс собственное участие пациента – 10–11 евро. А в домах по уходу, где оплата в среднем 35 евро в день, обеспечивается исключительно уход, но лечить и делать все, что положено пожилому человеку с точки зрения медицины, в домах престарелых не могут.

И добавлял, что система домов для престарелых в нашей стране такова: за пребывание в них человек отдает 95–100% пенсии. «Скажем, пенсия 400–420 евро. Получается, 500 евро кто-то должен доплачивать», – писал Левин.

Места есть…

При этом нельзя говорить о тотальной нехватке мест в домах по уходу: если посмотреть на статистику по их заполняемости, места там найти можно. Но стоит эта услуга намного дороже, чем в клинике по уходу.

По состоянию на конец 2016 года в Эстонии было 152 учреждения, оказывающих услугу общего ухода вне дома. Что же касается отделений по уходу при больницах, то, по данным 2016 года, услугу общего ухода оказывали при 24 учреждениях здравоохранения. И по состоянию на конец 2016 года в этих учреждениях было в общей сложности 1499 мест.

… но очереди большие

Ежегодно в Эстонии стационарный сестринский уход получают 12 000 человек, а очередь на койко-место только в Ляэне-Таллиннскую больницу по уходу растягивается аж на целый год. В среднем по Эстонии очередь в больницы по уходу составляет 19 дней.

Возможно, надо решать проблему глобально, ведь если не будет нехватки мест – не будет и взяток.