Два участника Игр-2018 пожизненно дисквалифицированы за домогательства

Южнокорейские фристайлисты Чхве Джэу и Ким Джихен, принимавшие участие в соревнованиях по могулу на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, пожизненно дисквалифицированы за сексуальные домогательства к партнёршам по команде на этапе Кубка мира в Японии, сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию лыжных видов спорта Южной Кореи. Девушки обратились в полицию с требованием провести расследование.