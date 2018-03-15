НАТО требует от России объяснений по делу Скрипаля

В заявлении, подписанном представителями всех 29 членов альянса и распространенном в среду, 14 марта, говорится, что это "нападение" однозначно является "нарушением международных правил и договоренностей", пишет DW.com.

Союзники Великобритании по НАТО выразили Лондону свою солидарность и предложили поддержку при проведении ведущегося расследования этого дела.

Следствие пришло к выводу, что экс-разведчик и его дочь были отравлены разработанным в СССР боевым нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Британский премьер Тереза Мэй заявила, что за нападением "с высокой долей вероятности" стоит Россия и потребовала разъяснений, идет ли речь о непосредственных действиях РФ против Великобритании, или же Москва не обеспечила надлежащий контроль над нервно-паралитическим веществом, которое оказалось у третьих лиц.