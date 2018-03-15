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Из самолета компании Emirates выпал член экипажа

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Cамолет авиакомпании Emirates - Airbus A380.

ФОТО: GIUSEPPE CACACE/AFP

Самолет готовился ко взлету, когда по неустановленным причинам открылся аварийный выход, в который выпал член экипажа. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Rus.tvnet.lv.

В аэропорту Уганды член экипажа выпал из самолёта авиакомпании Emirates и получил серьёзные травмы. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает Khaleej Times.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Энтеббе, когда самолет готовился ко взлету. По непонятным причинам открылся аварийный выход.

Пострадавший был отправлен в госпиталь. Отмечается, что травмы члена экипажа представляют угрозу для жизни.

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