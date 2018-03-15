Из самолета компании Emirates выпал член экипажа
15 марта 2018 г., 10:11
Самолет готовился ко взлету, когда по неустановленным причинам открылся аварийный выход, в который выпал член экипажа. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Rus.tvnet.lv.
В аэропорту Уганды член экипажа выпал из самолёта авиакомпании Emirates и получил серьёзные травмы. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает Khaleej Times.
Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Энтеббе, когда самолет готовился ко взлету. По непонятным причинам открылся аварийный выход.
Пострадавший был отправлен в госпиталь. Отмечается, что травмы члена экипажа представляют угрозу для жизни.