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В суд поступили жалобы в связи с уездными планировками Rail Baltica

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ФОТО: Rbestonia.ee

В среду в Таллиннский административный суд поступили четыре жалобы, направленные на аннулирование уездных планировок Rail Baltica.

Жалобы подали Общество охраны природы Эстонии, гражданское движение Avalikult Rail Balticust, волостная управа Кохила и два частных лица. Скорее всего, поступит еще несколько жалоб, добавило Avalikult Rail Balticust.

«Эстония в 2001 году подписала Орхусскую конвенцию, согласно которой все касающиеся экологии вопросы должны быть публичными, - сказал бывший премьер-министр Андрес Таранд. - В публичных обсуждениях Rail Baltica участвовали только жители района трассы, но этот вопрос касается всей Эстонии. Очень многие документы и решения были приняты тайно, без привлечения ученых и на основании ложных данных».

«Мы добиваемся от суда приостановки действия незаконной планировки на время судебной тяжбы, поскольку сейчас нам следовало бы начать отменять детальные планировки и инициировать новую генеральную планировку волости на основании уездной планировки с неопределенным будущим», - сказал волостной старейшина Кохила Хейки Эпнер.

Прийт Хумал из гражданского объединения Avalikult Rail Balticust добавил, что если процесс планировки не внушает доверия, это рано или поздно приводит к спорам и проект проходит не так, как должен. «В ходе делопроизводства по планировкам Rail Baltica выявлен ряд проблем, поэтому мы были вынуждены обратиться в суд».

Сейчас первый и последний шанс оспорить процесс планировки Rail Baltica в суде.

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