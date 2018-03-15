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  • По вине опасного зарядного устройства для аккумулятора автомобиля произошло два пожара: проверьте, нет ли у вас такого

По вине опасного зарядного устройства для аккумулятора автомобиля произошло два пожара: проверьте, нет ли у вас такого

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ФОТО: Päästeamet

В Пярнумаа по вине пуско-зарядного устройства для автомобильного аккумулятора произошло два пожара. Изделие признали опасным и изъяли из продажи. Клиенты могут вернуть устройства в магазин.

Самый серьезный пожар произошел четвертого марта в Пярну, когда огнем был охвачен первый этаж двухэтажного жилого дома. Спасатели вынесли из дома двух пострадавших и передал их сотрудникам скорой помощи.

До прибытия спасателей дом покинули находившиеся на втором этаже здания люди. О начавшемся пожаре они узнали благодаря сработавшему дымовому датчику. В ходе следствия было установлено, что причиной пожара стало пуско-зарядное устройство RAWLINK  (номер модели 69081). Второе возгорание произошло в гараже частного дома, где сгорел стул, на котором было установлено зарядное устройство.

Произведенное в Китае устройство загорелось.

ФОТО: Päästeamet

Экспертиза показала, что при использовании устройства есть вероятность возгорания. Данное зарядное устройство продавалось в магазинах Handymann. Спасательный департамент, а также распространитель товара призывают не использовать устройство, а сдать в магазин.

«Как продавец мы сильно переживаем за клиентов, которые купили данный товар», - сообщил исполнительный директор Handymann Харри Тенно. Магазин призывает клиентов не использовать пуско-зарядное устройство Rawlink (номер модели 69081) и вернуть его в магазин. Товар примут даже без чека о покупке.

Пуско-зарядное устройство, по вине которого произошли возгорания.

ФОТО: Päästeamet

Всего в Эстонии было продано около 250 таких устройств. 200 клиентов уже вернули его в магазин.

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