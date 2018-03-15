Postimees в Донбассе: «Жаль, что военная форма не рассчитана на беременных!»

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«Плохо, что наша военная форма не рассчитана на беременных» - смеется 37-летняя киевлянка Татьяна и продолжает деловым тоном: «Сейчас немного сложно проходить обследования. Раньше мы находились в другом месте, где рядом была больница».

На фронте Татьяна является медиком батальона «Донбасс» в украинской армии. Она на пятом месяце беременности.

«Еще не знаю, кто будет. Мне должны будут провести второй скрининг. Я хочу девочку, а он - мальчика» - говорит Татьяна, чей военный позывной - «Кошка». А «он», то есть Андрей, молча сидит за столом в штабе и слушает радио. Андрей, чей позывной – «Донг», снайпер в том же батальоне. Под «скринингом» Татьяна имеет в виду ультразвуковое обследование для беременных.

Татьяна вместе с котом на полевой кухне батальона «Донбасс». ФОТО: LIIS TREIMANN/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Фронт, одна из самых горячих военных точек за последний год, проходит примерно в километре от нас. Но и в таких условиях можно играть в семью: у Татьяны и Андрея есть своя комната в блиндаже.

«Сразу по прибытии в военную часть я предупредила командира, что мы вместе и нам нужна отдельная комната» - рассказала «Кошка». В батальон «Донбасс» они с Андреем пришли более года назад.

«В нашей военной части уже было три свадьбы. В моем прошлом батальоне было шесть свадеб. И все по залету», - рассказала Татьяна.

«У нас уже было договорено в Бахмуте, что военнослужащих, желающих вступить в брак, принимают вне очереди и с предварительным часовым уведомлением» - добавляет женщина. Она сослалась на большой город, в прошлом именуемый Артемовском, который ближе всего находится к месту расположения их батальона «Донбасс» и недалеко от Дебальцева.

Киевлянка Татьяна, до войны работавшая криминалистом, говорит, что к фронтовой жизни давно привыкла. Она участвует в военных действиях с августа 2014 года, уже больше трех с половиной лет. Показывает мне медицинский рюкзак, подаренный Силами обороны Эстонии, которым она очень довольна: «С него очень легко отмыть кровь!»

Татьяна показывает свой медицинский рюкзак, подаренный Силами обороны Эстонии. ФОТО: Liis Treimann

Татьяна продолжает рассматривать рюкзак и чуть позже добавляет, но уже больше про себя: «Но нет, некоторые пятна крови остались». И затем обращается ко мне: «Я эту сумку использовала ОЧЕНЬ много раз. Большое спасибо Силам обороны Эстонии, действительно отличная сумка».

Зимой 2015 года в Дебальцево во время отступления украинских военных, попавших в кольцо окружения, Татьяна вместе с другими медиками только за день помогла спасти свыше 170 раненых солдат. «Это был просто поток, - говорит она. - Когда мы эвакуировали раненых из Дебальцево по „дороге жизни“, по нам стреляли, не смотря на то, что у нас был знак Красного креста на флаге и машине. Наших просто убивали».