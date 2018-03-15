Полиция разыскивает подозреваемого в ограблении мужчину

Следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры устанавливают местонахождение 20-летнего Вели. Мужчина подозревается в совершении жестокого ограбления в октябре 2016 года в Таллинне в районе Нымме.

Мужчина объявлен в розыск и полиция просит помощи общественности для установления его местонахождения.

„По имеющейся у нас информации, у него нет определенного места жительства и он может находиться в центральной или южной Эстонии", — сказал ведущий следователь группы по расследованию ограблений криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.