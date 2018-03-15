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Полиция разыскивает подозреваемого в ограблении мужчину

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения подозреваемого.

Следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры устанавливают местонахождение 20-летнего Вели. Мужчина подозревается в совершении жестокого ограбления в октябре 2016 года в Таллинне в районе Нымме.

Мужчина объявлен в розыск и полиция просит помощи общественности для установления его местонахождения.

„По имеющейся у нас информации, у него нет определенного места жительства и он может находиться в центральной или южной Эстонии", — сказал ведущий следователь группы по расследованию ограблений криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении этого человека либо видел его, сообщить об этом группe по расследованию ограблений криминального бюро Пыхьяской префектуры по номеру 5690 4272.

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