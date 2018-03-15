Михаил Куснирович: «Родченков – неадекватный человек. В Пекине всю Олимпиаду ходил в моих штанах»

«Он неадекватный человек. Познакомился с ним еще в Пекине. Я, конечно, не врач, чтобы ставить диагнозы, но в обычной социальной жизни с ним невозможно общаться.

В олимпийской деревне всем надо носить форму. Он ходил в каких-то шароварах. Спросил, может, есть какие-то проблемы с официальной экипировкой. В ответ услышал: «Мне малы штаны – я хочу больше». Ну я вроде как пошутил: «Хотите с себя сниму». А он говорит: «Да!»

Отдал ему свои штаны, он потом до конца Олимпиады в них ходил. Представляете, как это выглядело, да? Очень странный человек.