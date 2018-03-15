Врачам и медсестрам повысят минимальную зарплату
15 марта 2018 г., 11:20
Правительство на своем заседании в четверг, 15 марта, утвердило перечень услуг здравоохранения, в котором предусмотрено и повышение зарплат работникам этой сферы, сообщает Rus.err.ee.
Зарплаты медикам повысят с 1 апреля.
Повышение минимальной ставки почасовой оплаты труда работников здравоохранения предусмотрено заключенным в апреле прошлого года коллективным договором, напоминает служба новостей "Радио 4".
Новые минимальные ставки составят: 11 евро 35 центов в час для врача, 12 евро в час для врача-специалиста, 6 евро и 85 центов в час для сестры и 4 евро 20 центов в час для опекуна.