В ходе земляных работ в Нарвской крепости нашли фундамент XVII века

По словам старшего инспектора службы защиты памятников старины Нарвской горуправы Мадиса Туудера, речь идет об интересных и важных с точки зрения истории крепости находками, которые позволят получить лучшее представление о прежней застройке, сообщили BNS в четверг из музея. «Обнаруженные оригинальные конструкции зданий XVII века обязательно должны быть сохранены в грунте», - сказал Туудер.

Это очередное обнаруженное в ходе реконструкции Нарвской крепости старинное здание. В ноябре прошлого года земляные работы, проводившиеся для установки новой спринклерной системы, привели к находке фундамента построенной в 1859 году церкви Александра Невского и построенного в 1840-е годы гарнизонного учебного здания.