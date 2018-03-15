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В ходе земляных работ в Нарвской крепости нашли фундамент XVII века

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Нарвская крепость.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

В ходе работ по реконструкции Нарвской крепости на этой неделе были обнаружены фундамент казармы предположительно XVII века и часть фундамента полковой бани XIX века.

По словам старшего инспектора службы защиты памятников старины Нарвской горуправы Мадиса Туудера, речь идет об интересных и важных с точки зрения истории крепости находками, которые позволят получить лучшее представление о прежней застройке, сообщили BNS в четверг из музея. «Обнаруженные оригинальные конструкции зданий XVII   века обязательно должны быть сохранены в грунте», - сказал Туудер.

Это очередное обнаруженное в ходе реконструкции Нарвской крепости старинное здание. В ноябре прошлого года земляные работы, проводившиеся для установки новой спринклерной системы, привели к находке фундамента построенной в 1859 году церкви Александра Невского и построенного в 1840-е годы гарнизонного учебного здания.

Земляные работы связаны с проектом, в рамках которого для посетителей откроют восточное крыло здания конвента и будет создана новая постоянная экспозиция. Общая стоимость проекта составляет более 4 млн евро, из которых 3,54 млн евро выделены Европейским фондом регионального развития. Проект стартовал 1 июля 2016 года и продолжается до 30 июня 2019 года.

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