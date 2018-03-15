Путин рассказал, что спал с ружьем и собирался работать таксистом

Дело доходило до того, что будущему главе государства, когда он работал в администрации Петербурга, приходилось спать с ружьем. «Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», – рассказал он.

Позже, когда первый мэр города Анатолий Собчак проиграл выборы, Путин, по его словам, попал в настолько бедственную ситуацию, что даже собирался работать таксистом.