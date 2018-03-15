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Путин рассказал, что спал с ружьем и собирался работать таксистом

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Владимир Путин на охоте.

ФОТО: ALEXEY DRUZHININ/AFP/Scanpix

В 1990-е жизнь действующего президента Владимира Путина была полна тревог. Об этом он сам рассказал во второй части документального фильма Андрея Кондрашова «Путин», которая была опубликована в Сети 15 марта, пишет "Фонтанка".

Дело доходило до того, что будущему главе государства, когда он работал в администрации Петербурга, приходилось спать с ружьем. «Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», – рассказал он.

Позже, когда первый мэр города Анатолий Собчак проиграл выборы, Путин, по его словам, попал в настолько бедственную ситуацию, что даже собирался работать таксистом. 

«Я думал, что делать: может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому, когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими вопросами в управлении делами президента, я согласился и приехал», – вспоминает Владимир Путин.

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