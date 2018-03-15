ФИФА в панике: Чемпионат мира могут бойкотировать еще несколько стран

«ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряжённость достигла критической точки.

В ФИФА глубоко обеспокоены ситуацией. Более того, охвачены паникой. Президенту организации Джанни Инфантино далеко не безразлично, что происходит, несмотря на то что он это скрывает. Нет никаких признаков, что напряжённость ослабеет. Всё выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018», — сообщает издание.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подтвердила, что отменит двусторонние встречи с представителями России на высоком уровне, а также поездки членов правительства Великобритании и королевской семьи на ЧМ-2018 из-за дела бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании. Министерство иностранных дел страны также предупредило британских болельщиков, которые планируют отправиться летом в Россию на ЧМ-2018, о возможных антибританских настроениях и притеснениях во время турнира.

В британских СМИ появилась информация, что высокопоставленные лица и чиновники Польши, Японии и Австралии могут присоединиться к Англии в бойкоте ЧМ-2018 в случае, если будет доказана причастность России в деле с отравлением Скрипаля.

Немецкий футбольный союз выступил против бойкота чемпионата мира 2018 года в России. Об этом заявил глава союза Райнхард Гриндель. Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира в России, а СМИ сообщили о возможном бойкоте сборной Англии.

«Немецкий футбольный союз полагается на диалог, а не на бойкот, который ничего не изменит. Напротив, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт может способствовать деэскалации конфликтов и объединять людей», — цитирует Гринделя Bild.

Бывший президент организации «Врачи без границ» Рони Брауман поддержал кампанию по бойкоту чемпионата мира—2018, который пройдёт в России. Он заявил, что такая инициатива станет «спасительным давлением» на Москву для прекращения гуманитарной трагедии в Сирии.