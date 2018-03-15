Интервью с Ксенией Йоост: о моде как отражении времени, одежде для поколения Z и влиянии Азии на эстонских модников

Существуют спортивные бренды - Nike, Adidas. Они очень хорошую работу делают, идут в ногу со временем, но у них все-таки больше спортивная история. Поэтому создать такой бренд, направленный на претинэйджеров и тинэйджеров, показалось мне очень мотивирующим. Мне хотелось разобраться, на каком языке надо с ними говорить, чтобы тебя поняли. Год я этим занимаюсь, первая коллекция была показана на Таллиннской неделе моды, также я показывала ее в Китае, а на следующей неделе мы будем в Риге и может так случиться, что на TEDx я представлю сначала коллекцию, а потом выступлю с речью.

Для нас важен молодой человек, которому нравится эта одежда. Но когда я говорю молодой, я совсем не думаю о возрасте. У нас нет никакого возрастного ряда, есть только ряд по высоте. Самая главная коммуникация всего бренда такова, что если ты найдешь своих людей - это и есть твоя семья. Может быть, у вас есть кровная связь, а может быть, и нет. Это просто твои люди и неважно, сколько кому лет. Я шутила, что кто первый достанет из стиральной машины футболку или худи, тот и будет ее носить. В моей семье так и происходит.

- Последние три года вы жили и работали во Вьетнаме. Расскажите об этом периоде. Какой дизайнерский опыт вы получили там?

- Во Вьетнаме я работала на одну семью. Эти люди начинали с портных, у них все довольно успешно продвигалось, поэтому в какой-то момент они захотели что-то поменять в своей концепции и построить бренд. И так как в этот момент рядом никого не было, кто бы помог такое им сделать, а я отдыхала во Вьетнаме с семьей, то нас судьба и свела. Они предложили работу, и я подумала - почему бы и нет? Мне нравится развивать и строить новые концепции, а здесь была предоставлена возможность сделать все с чистого лица.

Главное, что я поняла там - надо забыть все, что ты знал и во что верил ранее. Все забыть и отпустить, потому что иначе просто перегоришь. А если ты открыт к их культуре, будет очень интересно.

Начиная с выкройки надо распрощаться со своими представлениями о том, как что-то должно выглядеть. Мне говорят: давайте сделаем мужскую футболку. Давайте! Только футболка эта - почему-то приталенная. Я же никак не могу понять, почему она приталенная. Или шьем мужские пальто, и они тоже все сильно приталенные, а к низу идет расширение. Я подхожу к коллегам с просьбой: давайте по-мужски сделаем, подчеркнем мужской силуэт. Да, говорят они, а вместо этого еще более приталенные варианты присылают.