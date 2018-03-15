Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, причастных к избиению
15 марта 2018 г., 12:15
Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, запечатленных на кадрах видеонаблюдения.
Кесклиннаское отделение полиции Пыхьяской префектуры устанавливает личности запечатленных на видео молодых людей в связи с избиением, которое произошло в центре Таллинна в январе этого года.
Ранним утром 28 января в центре Таллинна было совершено нападение на двух мужчин. В связи с этим Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в установлении личности молодых людей 25-30 лет, запечатленных на видео камер охранного наблюдения.
Полиция просит всех, у кого есть информация об этих мужчинах, позвонить в Кесклиннаское отделение полиции по номеру 612 4244 или 51994953 либо написать по адресу katrin.korniltsev@politsei.ee.