Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, причастных к избиению

Кесклиннаское отделение полиции Пыхьяской префектуры устанавливает личности запечатленных на видео молодых людей в связи с избиением, которое произошло в центре Таллинна в январе этого года.

Ранним утром 28 января в центре Таллинна было совершено нападение на двух мужчин. В связи с этим Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в установлении личности молодых людей 25-30 лет, запечатленных на видео камер охранного наблюдения.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet