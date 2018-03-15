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Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, причастных к избиению

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, запечатленных на кадрах видеонаблюдения.

Кесклиннаское отделение полиции Пыхьяской префектуры устанавливает личности запечатленных на видео молодых людей в связи с избиением, которое произошло в центре Таллинна в январе этого года.

Ранним утром 28 января в центре Таллинна было совершено нападение на двух мужчин. В связи с этим Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в установлении личности молодых людей 25-30 лет, запечатленных на видео камер охранного наблюдения.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит всех, у кого есть информация об этих мужчинах, позвонить в Кесклиннаское отделение полиции по номеру 612 4244 или 51994953 либо написать по адресу katrin.korniltsev@politsei.ee.

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