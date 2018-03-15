Фото, видео: неожиданные итоги конкурса "Бетонное строение 2017 года"

На нынешний конкурс поступило девятнадцать работ: бетонные здания и сооружения, построенные и сданные в эксплуатацию в 2017 году. С крупными и самыми интересными объектами Rus.Postimees регулярно знакомил своих читателей в серии публикаций "Бетонные сокровища Эстонии".

Среди них выделялись: рынок у Балтийского вокзала, туннель и продление трамвайных путей до аэропорта, вольер для белых медведей в Таллиннском зоопарке, здание нового Музея кино, реконструкция завода Лютера. Были и технологичные производственные строения, многоквартирные и частные дома. Естественно, что в числе победителей предполагалось увидеть создателей крупного инженерно-конструкторского сооружения, выполненного из отечественного бетона.

Частично ожидания оправдались: специальный приз за выдающееся архитектурное решение ландшафта - Поляриума Таллиннского зоопарка – получил архитектор Йоонас Сарапуу (Innopolis Insenerid OÜ). Жюри высоко оценило и архитектуру, и бетонные работы: "Великолепный результат"!

Поляриум Таллиннского зоопарка. ФОТО: Aasta Betoonehitis 2017

Специальный приз за архитектуру был вручен Ханно Гроссшмидту (HG Arhitektuur OÜ). за реконструкцию машинного зала Lutheri Ärimaja.

"Это - замечательный образец хорошего сочетания старого и нового. В здании построенной в 1912 году фабрики Лютера достойно сохранен весь старый бетон, а важный образец промышленной архитектуры - для будущих поколений", - сказал председатель жюри Ааду Кана.

Машинный зал фабрики Лютера. ФОТО: Марис Томба.

Был вручен и специальный приз за реализацию идеи. Его получил... гимназист, учащийся школы Rocca al Mare Ханс Хуберт Самс. По его предложению на территории школы был построен уличный класс Ateena. Идею гимназиста помог воплотить считающийся классиком нашей архитектур, автор проекта здания школы Эмиль Урбель.

Класс Ateena. ФОТО: Aasta Betoonehitis 2017

И, наконец, какой же объект стал лучшим бетонным строением года? Балтийский рынок? Трамвайный туннель? Музей кино? Не догадаетесь: частный дом в Виймси!

На фотографиях дом выглядит эдаким модернистским холодноватым строением, не просто в скандинавском, а в северо-скандинавском стиле. Но при просмотре видео, которое вы увидите ниже, впечатление меняется: это оригинальный, интересный и необычный дом. Архитектор проекта - поляк Матеуш Куо Столярски (Tamizo Architects, Польша) остался доволен практическим воплощением всех своих идей: "Мне очень понравилось место, где построен дом, и то, как он построен. Я приезжал в Эстонию с женой, и она сказала, чтобы я построил для нас такой же дом в этом красивом месте!"

Лучшее бетонное строение 2017 года - частный дом в Виймси. ФОТО: Aasta Betoonehitis 2017

Приз за лучшее конструкторское решение получил Андрей Кервалишвили из Nordecon Betoon OÜ, строительные работы по возведению лучшего бетонного строения - Nordecon Betoon OÜ. Председатель жюри Ааду Кана отметил: «У этого дома имеется множество бетонных секретов, которые может заметить только опытный взгляд. И мысль, и исполнение просто отличное».

При строительстве этого частного дома были использованы новейшие технологические решения, бетон разных типов и видов, поэтому приз за бетон получило предприятие HC Betoon AS, а приз за опалубку - Peri AS.