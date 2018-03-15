Правительство решило бесплатно передать волостям Сааремаа и Виймси пассажирские паромы

Правительство разрешило Министерству экономики и коммуникаций (MKM) передать государственное имущество в пользование волостей Сааремаа и Виймси, сообщила пресс-служба правительства.

Волость Сааремаа получит паром Abro для сообщения с островом Абрука. Паром передадут в бессрочное пользование, поскольку оператором линии будет местное самоуправление и не потребуется проводить регулярные тендеры для обеспечения конкуренции.

Паром передадут в пользование бесплатно с обязанностью гарантировать коммерческую сохранность парома и оплачивать все затраты, связанные с его эксплуатацией, обслуживанием, содержанием в порядке, ремонтом, страхованием и прочими направленными на сохранность парома действиями.

Волости Виймси передадут паром Wrango для обслуживания сообщения с островом Прангли. Паром посредством департамента водных путей сообщения передадут оператору, с которым волость Виймси заключит договор по итогам публичного конкурса. Договор заключат на срок до пяти лет.

Паром передадут в пользование бесплатно с обязанностью гарантировать коммерческую сохранность парома и оплачивать все затраты, связанные с его эксплуатацией, обслуживанием, содержанием в порядке, ремонтом, страхованием и прочими направленными на сохранность парома действиями.