четверг, 15 марта 2018 г.
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  • Правительство решило бесплатно передать волостям Сааремаа и Виймси пассажирские паромы

Правительство решило бесплатно передать волостям Сааремаа и Виймси пассажирские паромы

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ФОТО: Peeter Kukk

Правительство на заседании в четверг согласилось предоставить пассажирские паромы Abro и Wrango волостям Сааремаа и Виймси для обслуживания сообщения с малыми островами.

Правительство разрешило Министерству экономики и коммуникаций (MKM) передать государственное имущество в пользование волостей Сааремаа и Виймси, сообщила пресс-служба правительства.

Волость Сааремаа получит паром Abro для сообщения с островом Абрука. Паром передадут в бессрочное пользование, поскольку оператором линии будет местное самоуправление и не потребуется проводить регулярные тендеры для обеспечения конкуренции.

Паром передадут в пользование бесплатно с обязанностью гарантировать коммерческую сохранность парома и оплачивать все затраты, связанные с его эксплуатацией, обслуживанием, содержанием в порядке, ремонтом, страхованием и прочими направленными на сохранность парома действиями.

Волости Виймси передадут паром Wrango для обслуживания сообщения с островом Прангли. Паром посредством департамента водных путей сообщения передадут оператору, с которым волость Виймси заключит договор по итогам публичного конкурса. Договор заключат на срок до пяти лет.

Паром передадут в пользование бесплатно с обязанностью гарантировать коммерческую сохранность парома и оплачивать все затраты, связанные с его эксплуатацией, обслуживанием, содержанием в порядке, ремонтом, страхованием и прочими направленными на сохранность парома действиями.

До тех пор паромом будет пользоваться AS Kihnu Veeteed, с которой заключен договор на срок до 31 октября 2018 года.

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